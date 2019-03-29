مصطفى البرغوثي: يوم الارض يوم المقاومة الشعبية والوحدة

رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في مسيرة يوم الارض في جبل الروسان ان يوم الأرض الخالد يجسد بالنسبة للفلسطينيين المقاومة الشعبية ضد الظلم، وروح الوحدة الوطنية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني.وأكد البرغوثي ان يومي الجمعة و السبت سيشهدان فعاليات للمقاومة الشعبية في كل انحاء فلسطين من مسيرة العودة المليونية في غزة، الى المظاهرات ضد الاستيطان و الاحتلال في كل انحاء الضفة الغربية، بما فيها النضال الجاري في القدس لحماية المسجد الاقصى، الى المسيرات الشعبية الكبرى في اراضي ١٩٤٨ الى الفعاليات التي ينظمها الفلسطينيون في المهجر.وقال البرغوثي لا قيمة لقرارات ترامب و نتنياهو ما دمنا صامدين على ارض وطننا و مقاومين لمؤامرة تصفية الحقوق الفلسطينية.ودعا البرغوثي الى تجسيد قيم يوم الأرض بانهاء كل اشكال الانقسام و توحيد الصف الوطني و الانخراط الفعال في المقاومة الشعبية و التكافل في دعم معركة الاسرى في سجون الاحتلال.