مقتل ثلاثة أشخاص بتبادل لإطلاق النار في جزر القمر





ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، أن الواقعة شملت جنوداً منشقين بعد أن فرّوا من أحد السجون.



ووقع تبادل إطلاق النار قرب القاعدة العسكرية الرئيسية، بعد ساعات من إعلان مرشحي المعارضة عن خطط لإسقاط الرئيس بعد أن وصفوا فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع بأنه مزور.



وقال وزير الداخلية محمد داوود: إن العقل المدبر للهجوم هو فيصل عبد السلام ضمن مجموعة جنود في سجن موروني متهمين بمحاولة انقلاب في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي العام الماضي.



وقال داوود إن الجنود فروا من السجن صباح يوم الخميس.وقالت مصادر أمنية وعسكرية إن أربعة مسلحين قتلوا. وقال مصدر أمني إن الميجر عبد السلام كان من بين القتلى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الداخلية في جزر القمر: إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا يوم الخميس، في تبادل لإطلاق النار في عاصمة البلاد.