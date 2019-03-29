شؤون فلسطينية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل دولة فلسطين في قمة رابطة دول الكاريبي

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل دولة فلسطين في قمة رابطة دول الكاريبي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري الذي يشارك في المؤتمر بتكليف من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، ان مشاركة دولة فلسطين في هذه القمة الهامه تأتي انسجاماً مع مكانتها كعضو مراقب وللأهمية التي توليها فلسطين لرابطة دول الكاريبي وللدول الاعضاء والمراقبين فيها.

واضاف الزهيري ان رابطة دول الكاريبي هي منظمة معنية بالتشاور والتعاون وتنفيذ برامج تنموية تعنى بالتجارة، والنقل، والسياحة، والمناخ ومواجهة الكوارث الطبيعية في دول الكاريبي، حيث يعتبر المؤتمر على مستوى القمة بالاجتماع الاكثر اهمية للمنظمة والذي يتم المشاركة فيه على مستويات رفيعه من قبل الدول الاعضاء، الدول المراقبة، المراقبين المؤسسين من المنظمات، المنظمات التي تتمتع بصفة مراقب، الهيئات الفاعلة اجتماعياًً وشخصيات اعتبارية دولية.

ومن خلال مشاركة دولة فلسطين فقد تم التعبير عن التزامها بأهداف الرابطة وخطط عملها وبرامجها الهادفة الى تحسين حياة شعوب منطقة الكاريبي وتجديد استعدادها للانخراط في برامج تنموية تخدم تحقيق الاهداف المشتركة بما فيها البرامج التي يمكن للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ان تكون جزءاً من تنفيذها من خلال مواردها البشرية التخصصية خاصةً وان مجالات التعاون تتضمن برامج تقع ضمن اهداف الوكالة والولاية المناطة بها .

واضاف ان فلسطين وعبر وكالتها للتعاون الدولي قد نفذت برامج تنموية وانسانية متنوعه في عدد من الدول الاعضاء في رابطة دول الكاريبي وخاصًة في سانت فنسنت والغرانادين، دومينيكا وفنزويلا وتنفذ حالياً برنامجاً تنموياً هاماً في المجال الزراعي في نيكاراغوا.

وعبر الزهيري عن استعداد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبموجب تعليمات القيادة الى توسيع نطاق شراكاتها مع الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المتخصصه للوصول الى خطط عملية تفضي الى تنفيذ برامج في دول الكاريبي بما يحقق مزيداً من الدعم والتضامن مع فلسطين وبما ينسجم مع خطط المنظمة واهداف الانمائية الدولية ٢٠٣٠.

تشارك دولة فلسطين ممثلةً بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في قمة رابطة دول الكاريبي المنعقده حالياً في العاصمة النيكاراغوية ماناغوا بمشاركة الدول الاعضاء والمراقبين وعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية والشخصيات الاعتبارية.

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