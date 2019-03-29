فلسطين تشارك في معرض أوكرانيا السياحي الدولي





حيث جاءت المشاركة الفلسطينية بوفد من وزارة السياحة والاثار وكادر السفارة الفلسطينية في أوكرانيا.





واعرب السفير د. محمد الاسعد سفير فلسطين لدى أوكرانيا في كلمته الافتتاحية في الحفل الرسمي لافتتاح المعرض على اهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا المحفل السياحي العالمي، في تثبيت الوجود الفلسطيني على الخارطة السياحية العالمية، علاوة على شرح القيمة السياحية العالية التي تتمتع بها فلسطين كمقصد سياحي عالمي، مقدما الدعوة للمثلي القطاع السياحي الاوكراني الخاص وللشعب الاوكراني لزيارة فلسطين، هذه الأرض المقدسة والتي تمتلك الكثير الكثير من الموقع السياحية و الدينية و التاريخية.





وشكر وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة ولطواقم الوزارة على ما يقومون به للنهوض بالسياحة الوافدة لفلسطين وأكد جريس قمصيه رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات هذا المعرض على النجاح المميز للمشاركة الفلسطينية في هذا الحدث السياحي والتي اتت من خلال التنسيق الكامل والمتواصل ما بين وزارة السياحة والاثار مع سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا واستمرارا للجهود التسويقية التي تقوم بها الوزارة لفتح أسواق جديدة للسياحة الفلسطينية وتوفير الغطاء للقطاع السياحي الفلسطيني الخاص للتواصل مع نظرائهم من وكالات السياحة والسفر العالمية والأوكرانية واستقطاب الوفود والسياح والضيوف لزيارة فلسطين والتعرف عليها.





واكدت قمصية على ان جناح فلسطين قد تزين بصور مميزة للأماكن الدينية والتاريخية في فلسطين، علاوة على القيام بتوزيع كمية كبيرة من المواد الإعلامية الترويجية وبعض الهدايا التذكارية من مصنوعات الأراضي المقدسة للترويج للسياحة الفلسطينية.





وتجدر الاشارة الى ان معرض اوكرانيا السياحي الدولي من اهم المعارض الدولية التي تعمل على جذب انتباه السائح القادم من اوكرانيا واوروبا الشرقية الى فلسطين، حيث يعتبر هذا السوق صاحب الحصه الاكبر في اعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين، وتسهم مشاركة فلسطين في رفع نسب الاشغال الفندقي ورفع نسب ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية، مؤكدا على نجاح جناح فلسطين في هذا المعرض الدولي سيكون له الاثر الكبير على القطاع السياحي الفلسطيني وسيعزز دورة في أحداث التشبيك المباشر مع نظراءه من القطاعات السياحية من حول العالم.











رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين في أعمال معرض أوكرانيا السياحي الدولي UITT الذي اقيم في العاصمة الأوكرانية "كييف" بمشاركة أكثر من 500 شركة سياحية عالمية من 23 دولة وزيارة عدد كبير من المهنيين العاملين بصناعة السياحة على مستوى العالم والصحفيين والمختصين.