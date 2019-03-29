عربي

تونس: نعمل على تنسيق رد فعل عربي على قرار واشنطن بشأن الجولان

تونس: نعمل على تنسيق رد فعل عربي على قرار واشنطن بشأن الجولان
وزير الخارجية التونسي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يوم الجمعة: إن بلاده ستنسق مع الدول العربية الأخرى لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عشية القمة العربية التي تستضيفها تونس هذا العام والتي يرجح أن تركز على قرار واشنطن بشأن الجولان، وقرارها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الوزير: "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

ولم يخض الوزير في تفاصيل، لكن الدول العربية تريد أن تتراجع واشنطن عن قرارها ومنع أي دول أخرى من أن تحذو حذوها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله: إن قراري واشنطن بشأن القدس والجولان لم يوقفا على ما يبدو الاتصالات الأمنية غير المعلنة التي تطورت في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ودول الخليج العربية، حليفة واشنطن، بشأن العدو المشترك إيران.

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