حنا عيسى: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ارض محتلة





إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه .



وقال عيسى بأنه بموجب الاتفاقيات المذكورة ,تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ) وبقيت المناطق المصنفة (ب) التي تشكل 19% من الأراضي المحتلة عام 1967 وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط ,تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة وبقي الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) و القدس شرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية و الأمنية الكاملة .





واضاف: "بالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة . سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق . ويضيف عيسى قائلا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة,فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005".



واختتم الدكتور عيسى قائلا أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .



رام الله - دنيا الوطناعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان قطاع غزة ارض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.وأضاف عيسى قائلا رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991 وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994 واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية و قطاع غزة سنة 1995 واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998 ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999.