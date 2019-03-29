بذكرى يوم الأرض.. إيران تحث الفلسطينيين على مقاومة إجراءات ترامب

رام الله - دنيا الوطندعت إيران الفلسطينيين يوم الجمعة، إلى الثبات في مقاومة تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الداعمة لإسرائيل في القدس وهضبة الجولان.جاءت الدعوة عشية ذكرى "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى ستة فلسطينيينن، في أراضي عام 48، قتلتهم وقوات الاحتلال، خلال مظاهرات في 1976 احتجاجا على مصادرة الأراضي.وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني: "أن اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل...وهضبة الجولان المحتلة كجزء من النظام الصهيوني غير الشرعي...يظهر بوضوح أن المقاومة الفلسطينية والثبات اللذين يجسدهما (يوم الأرض) هما المسار الصحيح"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "الأمريكيون ينتهكون القانون الدولي بشكل يومي...وهو ما حدث مؤخرا بشأن هضبة الجولان. سنقاوم ذلك إن شاء الله وسنخرج منتصرين".