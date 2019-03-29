شؤون فلسطينية

الحية: وضع جداول زمنية لتطبيق التفاهمات مع الاحتلال بداية الأسبوع المقبل

الحية: وضع جداول زمنية لتطبيق التفاهمات مع الاحتلال بداية الأسبوع المقبل
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إنه مع بداية الأسبوع المقبل، سيتم وضع جداول زمنية لتطبيق التفاهمات مع الاحتلال برعاية مصرية.

وقدّم هنية الشكر لكل الدول وللأشقاء في قطر الذين يمدّون يد العون لشعبنا الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.

وكان الحية قال: إننا قدّمنا رزمة من المطالب تشي بعنوان كسر الحصار وهذا حق للشعب وليس منّة من الاحتلال.

وأضاف: "نحن استمعنا من الأخوة في الوفد المصري إلى جملة هامة وكبيرة من مطالبنا وهي إيجابية، والاحتلال تحت الاختبار لتطبيق وتنفيذ ما استمعنا به من إيجابية"

وتابع الحية" "نحن نناضل مع شعبنا لكسر الحصار الإسرائيلي ، لتحقيق مطالبنا في كسر الحصار وحقنا في العودة ".

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش قال: إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الله آل ثاني، أكد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية خلال الاتصال الهاتفي اليوم، استمرار تزويد غزة بالسولار حتى نهاية العام الجاري واستمرار إرسال دفعات مالية.

وعقد الوفد المصري الأمني المصري الذي وصل يوم أمس الخميس، إلى قطاع غزة، اجتماعات مكوكية مع الفصائل الفلسطينية، في محاولة لتثبيت تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

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