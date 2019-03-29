سرايا القدس تحذر: قتل المدنيين لن يجلب للاحتلال إلا الحرب

رام الله - دنيا الوطندع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته للمشاركة الحاشدة في ذكرى يوم الأرض وسنوية مسيرات العودة وكسر الحصار، لإيصال رسالة الصمود والتحدي في وجه الاحتلال ومشاريعه.وقال المتحدث باسم السرايا، أبو حمزة في بيان له: إن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراراً صحيحاً واضحاً بإنهاء الحصار الظالم على غزة، و"لن يثنيه عن ذلك كل الإجراءات التي يقوم بها العدو ولن نعيش تحت الحصار تحت أي ظرف كان"وحذر "العدو الصهيوني من الإيغال في الدم الفلسطيني وقتل المدنيين لن يجلب له سوى الحرب"، مجدداً "ثقته بشعبنا الوفي ونؤكد أنه على صخرة صموده ستتحطم كل المؤامرات".