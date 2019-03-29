العوض: آليات العمل المشترك بهيئة مسيرات العودة بحاجة لتقييم جدّي بعيداً عن الفئوية

قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: إن وفد الحزب أكد خلال الاجتماع الموسع بحضور الفصائل وقيادة حماس والوفد الأمني المصري وبعد الاستماع للجهود المصرية، أن يوم غد هو يوم الأرض الخالد التي يحياه شعبنا بالدم والدموع وبعد مرور عام على مسيرات العودة.





وأضاف: من حق شعبنا أن يحيي هذا اليوم وفق الأشكال التي يراها مناسبة، وبما يعبر عن وحدته وتمسكه بالأرض بعيداً عن اَي محاولة ابتزاز او مساومة.





وقال العوض: إن الحزب حضر هذا الاجتماع تقديراً للدور المصري الذي نثق به دون سواه من دول إقليمية، ونحترمه ونقدر دوره وحرصه على عدم اراقة نقطة دم فلسطينية في غير موضعها.

وأضاف في تصريحات له: "بشأن تفاهمات التهدئة ذات الطابع الإنساني المحق والمقلق في آن، وهذا موضوع لم نكن طرفا فيه وهو برسم الفصائل الفلسطينية التي بحثته خلال الفترة المنصرمة.

وأكد أن آليات العمل المشترك سواءً في لجنة المتابعة والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وسواها، بحاجة إلى إعادة بحث وتقييم جدي بعيداً، عن الاستخدام والفئوية بعد الانتهاء من فعاليات يوم الأرض الخالد.

رام الله - دنيا الوطن