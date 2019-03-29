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شؤون فلسطينية

حزب الشعب: سنقاوم مع شعبنا كافة المشاريع التصفوية التي تتجاوز حقوقه الوطنية

حزب الشعب: سنقاوم مع شعبنا كافة المشاريع التصفوية التي تتجاوز حقوقه الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
دعا حزب الشعب الفلسطيني، جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الكفاحية التي يجري تنظيمها إحياءَ للذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد، وتأكيداً على تمسكه بأرضه واستعداده لتقديم التضحيات دفاعاَ عنها في مواجهة مشاريع التصفية التي تستهدف الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وفي مقدمتها "صفقة القرن" او "السلام الاقتصادي" او "الحلول الإنسانية" التي تسعى الى تقزيم نضالات شعبنا وتجريدها من بعدها الوطني وحصرها بالبعدين الاقتصادي والانساني.

‏‎وأكد الحزب في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، يقول: إن يوم الأرض الذي عمدته جماهير شعبنا بدماء الشهداء في الثلاثين من آذار عام 1976، أصبح راسخاَ في وجدان وحياة شعبنا كرمز لتحدي الاحتلال والعنصرية الاسرائيلية ورفضا لقانون القومية البائد، وتأكيداَ معمداَ بالدم على رفض كل مشاريع الاقتلاع والترحيل والتهويد. فقبل 43 عاماَ، خرجت جماهير شعبنا الفلسطيني موحدة في الجليل والمثلث والنقب يتقدمها الحزب الشيوعي وقادة الجماهير العربية في اسرائيل في مواجه العنصرية الاسرائيلية والتحمت معها جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده للتأكيد على وحدة أهداف شعبنا الفلسطيني في التحرر وإقامة الدولة المستقلة وعاصمته القدس وعودة اللاجئين.

‏‎وقال الحزب في بيانه، ان ذكرى يوم الارض تأتي هذه الايام وشعبنا يواصل نضاله بكافة الوسائل وفي مقدمتها المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين، الذين يسعون وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية للالتفاف على حقوقه المشروعة والقضاء على طموحاته الوطنية.

‏‎وأضاف الحزب، أن المؤامرة المتجددة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وفي مركز هذا الاستهداف تبديد التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد ممثلاَ بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والقضاء على اهم إنجازات منظمة التحرير المتمثلة بتوحيد شعبنا في النضال وإفشال المخطط الاسرائيلي الذي حاول تصوير الشعب الفلسطيني كمجموعة من المشردين تحل مشاكلهم بالمساعدات الإنسانية والمشاريع الاقتصادية.

‏‎وشدد حزب الشعب في بيانه، قائلاَ: إن الحزب وهو يتابع عن كثب كل المحاولات التي تستهدف الالتفاف على قضية شعبنا الوطنية، يؤكد رفضه القاطع لما يسمى بـ"صفقة القرن" بكافة اشكالها ومسمياتها وتحت اَي ستار كان، محذرا من مغبة تمريرها بثوب المشاريع الاقتصادية والإنسانية على حساب الحل العادل الذي يؤمن لشعبنا حقوقه وفقا لما أقرته الشرعية الدولية.

‏‎وأكد الحزب على تمسكه في مقاومة ومجابهة الاحتلال وحلفاءه وإفشال مشاريعهم، مشدداَ ان هذا يتطلب تغليب المصلحة العليا لشعبنا وتعزيز وحدة كل قواه وفعالياته وتجاوز مرحلة الانقسام لمواجهة المخاطر والتحديات كافة التي يتعرض لها، وهذا يتطلب قيام القيادة الفلسطينية بتوفير مقومات الصمود لأبناء وبنات شعبنا وتقديم كل ما يلزم لتحسين ظروفهم وبما يضمن عيشهم بكرامة ويكفل حقهم في التعبير عن الرأي وعدم تركهم لقمة سائغة في مواجهة كل من يحاول استغلالهم.

‏‎وختم حزب الشعب بيانه بتوجيه التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني وللأسرى الإبطال داخل سجون الاحتلال، مجدداَ العهد للشهداء الذين قضوا على درب الحرية والاستقلال حتى تحقيق أهداف شعبنا التي قضوا من أجلها.

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حزب الشعب: سنقاوم مع شعبنا كافة المشاريع التصفوية التي تتجاوز حقوقه الوطنية

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