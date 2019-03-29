جامعات فلسطين وغزة والإسلامية تعلق الدراسة غداُ و(أونروا) تؤكد: دوام طبيعي كالمعتاد





من جهة أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن يوم غد دوام طبيعي في جميع مدارسها، ولا يوجد تعليق للدراسة.





وأكد المتحدث باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن مدارس (أونروا) ستعمل غداً كالمعتاد، ولا يوجد تعليق للدراسة.





وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة، قررت يوم الأربعاء الماضي، تعليق الدارسة يوم السبت، لإتاحة الفرصة للطلاب المشاركة في مليونية العودة والأرض، التي تأتي لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كل من جامعة غزة وفلسطين والإسلامية بقطاع غزة، تعليق الدراسة يوم غد السبت، وتأجيل الامتحانات، وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لإضراب شامل، للمشاركة في مليونية العودة والأرض المقررة غداً.