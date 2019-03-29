عاجل

  • الحية: نقدم شكرنا لكل الدول وللأشقاء في قطر الذين يمدون يد العون لشعبنا الفلسطيني

  • الحية: مع بداية الاسبوع المقبل سيتم وضع جداول زمنية لتطبيق التفاهمات مع الاحتلال

  • سرايا القدس: نشدد على أن قتل المدنيين لن يجلب للاحتلال إلا الحرب

  • الناطق باسم السرايا: قضيتنا تشهد مرحلة خطيرة وندعو الشعب إلى المشاركة بذكرى يوم الأرض

دولي

الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة

الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة
قوات الجيش على الحدود مع القطاع
رام الله - دنيا الوطن
وجّهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تحذيرا إلى المواطنين الذين سيشاركون في مليونية الأرض والعودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة غداً السبت.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش: "نستعد جيدا لما تحضره حماس لنا غداً، عند الحاجة لن نتردد في استخدام القوة المفرطة"

وحذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في قطاع غزة، إياد سرحان: الفلسطينيين بعدم الاقتراب بمسافة تقل عن 300 متر من الحدود.

وأضاف: "إسرائيل مصممةٌ على مواصلةِ الدفاعِ عن مواطنيها ولن تقبلَ  بإطلاقِ  قذائف صاروخية وعملياتٍ إرهابية أيًا كانت،" وفق زعمه.

وتابع سرحان: كلُّ خرقٍ كهذا سيَلْقى رداً صارماً. 

أخبار ذات صلة

في سلطنة بروناي.. عقوبة الرجم لممارسي الزنا والمثلية الجنسية

في سلطنة بروناي.. عقوبة الرجم لممارسي الزنا والمثلية الجنسية

مجلس العموم البريطاني يرفض قانون بريكست للمرة الثالثة وهبوط كبير للجنيه الإسترليني

مجلس العموم البريطاني يرفض قانون بريكست للمرة الثالثة وهبوط كبير للجنيه الإسترليني

شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت

شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت

تعرّف على أبرز مرشحي رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاّ لماي

تعرّف على أبرز مرشحي رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاّ لماي

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت

ألمانيا تحاول تقويض &#34;المقاطعة العالمية&#34; بضغوط إسرائيلية

ألمانيا تحاول تقويض "المقاطعة العالمية" بضغوط إسرائيلية

الأورومتوسطي يشارك في اجتماع الخبراء الدوليين في جنيف

الأورومتوسطي يشارك في اجتماع الخبراء الدوليين في جنيف

روحاني: موجة السيول الأخيرة تحذير من الطبيعة

روحاني: موجة السيول الأخيرة تحذير من الطبيعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

حزب الشعب: سنقاوم مع شعبنا كافة المشاريع التصفوية التي تتجاوز حقوقه الوطنية

حزب الشعب: سنقاوم مع شعبنا كافة المشاريع التصفوية التي تتجاوز حقوقه الوطنية

الشعبية: الارض هي عنوان الصراع الرئيسي مع الاحتلال الاسرائيلي

الشعبية: الارض هي عنوان الصراع الرئيسي مع الاحتلال الاسرائيلي

القواسمي في يوم الأرض: نعاهد شعبنا أن تبقى البوصلة نحو الأرض والقدس

القواسمي في يوم الأرض: نعاهد شعبنا أن تبقى البوصلة نحو الأرض والقدس

بمناسبة يوم الارض.. الديمقراطية تدعو الفلسطينيين للمشاركة الواسعة بجميع الفعاليات الوطنية

بمناسبة يوم الارض.. الديمقراطية تدعو الفلسطينيين للمشاركة الواسعة بجميع الفعاليات الوطنية

لبحث التهدئة.. بدء اجتماع بين هيئة مسيرات العودة والوفد المصري بمشاركة هنية

لبحث التهدئة.. بدء اجتماع بين هيئة مسيرات العودة والوفد المصري بمشاركة هنية

الصحة بغزة: طواقمنا جاهزة لمواكبة انطلاق مليونية &#34;الأرض والعودة&#34;

الصحة بغزة: طواقمنا جاهزة لمواكبة انطلاق مليونية "الأرض والعودة"

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

أبوالغيط: الجولان أرض سورية عربية وأزمات المنطقة لم تُشغلنا عن القضية الفلسطينية

أبوالغيط: الجولان أرض سورية عربية وأزمات المنطقة لم تُشغلنا عن القضية الفلسطينية

منوعات

محمد عساف: &#34;قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا&#34;

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا"

&#34;ولادي أهم&#34;.. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

"ولادي أهم".. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

رؤى الصبان تغني &#34;ضلي أضحكي&#34;.. ومتابعون &#34;سبحان من صورك&#34;

رؤى الصبان تغني "ضلي أضحكي".. ومتابعون "سبحان من صورك"

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

عربي

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية