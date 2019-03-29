الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة
رام الله - دنيا الوطن
وجّهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تحذيرا إلى المواطنين الذين سيشاركون في مليونية الأرض والعودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة غداً السبت.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش: "نستعد جيدا لما تحضره حماس لنا غداً، عند الحاجة لن نتردد في استخدام القوة المفرطة"
وحذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في قطاع غزة، إياد سرحان: الفلسطينيين بعدم الاقتراب بمسافة تقل عن 300 متر من الحدود.
وأضاف: "إسرائيل مصممةٌ على مواصلةِ الدفاعِ عن مواطنيها ولن تقبلَ بإطلاقِ قذائف صاروخية وعملياتٍ إرهابية أيًا كانت،" وفق زعمه.
وتابع سرحان: كلُّ خرقٍ كهذا سيَلْقى رداً صارماً.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش: "نستعد جيدا لما تحضره حماس لنا غداً، عند الحاجة لن نتردد في استخدام القوة المفرطة"
وحذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في قطاع غزة، إياد سرحان: الفلسطينيين بعدم الاقتراب بمسافة تقل عن 300 متر من الحدود.
وأضاف: "إسرائيل مصممةٌ على مواصلةِ الدفاعِ عن مواطنيها ولن تقبلَ بإطلاقِ قذائف صاروخية وعملياتٍ إرهابية أيًا كانت،" وفق زعمه.
وتابع سرحان: كلُّ خرقٍ كهذا سيَلْقى رداً صارماً.
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