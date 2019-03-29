الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة

وجّهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تحذيرا إلى المواطنين الذين سيشاركون في مليونية الأرض والعودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة غداً السبت.



وقال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش: "نستعد جيدا لما تحضره حماس لنا غداً، عند الحاجة لن نتردد في استخدام القوة المفرطة"



وحذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في قطاع غزة، إياد سرحان: الفلسطينيين بعدم الاقتراب بمسافة تقل عن 300 متر من الحدود.



وأضاف: "إسرائيل مصممةٌ على مواصلةِ الدفاعِ عن مواطنيها ولن تقبلَ بإطلاقِ قذائف صاروخية وعملياتٍ إرهابية أيًا كانت،" وفق زعمه.



وتابع سرحان: كلُّ خرقٍ كهذا سيَلْقى رداً صارماً.



رام الله - دنيا الوطن