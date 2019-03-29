مجلس العموم البريطاني يرفض قانون بريكست للمرة الثالثة وهبوط كبير للجنيه الإسترليني

رفض مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة، بنسبة 344 صوتا مقابل 286 صوتا





ودعا رئيس المجلس الأوروبي، إلى عقد قمة أوروبية في 10 نيسان/ أبريل، المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست.





وقالت المفوضية الأوروبية: إن السيناريو الأقرب هو بريكست بدون اتفاق في الثاني عشر من نيسان/ أبريل، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.





وبعد قرار البرلمان البريطاني، هبط الجنيه الإسترليني دون 1.3 مقابل الدولار.

رام الله - دنيا الوطن