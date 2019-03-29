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شؤون فلسطينية

البطش: قطر أكدت استمرار تزويد غزة بالسولار والدفعات المالية حتى نهاية العام

البطش: قطر أكدت استمرار تزويد غزة بالسولار والدفعات المالية حتى نهاية العام
وقود قطري إلى قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، خالد البطش: إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الله آل ثاني، أكد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية خلال الاتصال الهاتفي اليوم، استمرار تزويد غزة بالسولار حتى نهاية العام الجاري واستمرار إرسال دفعات مالية.

وأضاف البطش، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بعد اجتماع مع الوفد الأمني المصري بتواجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: أن "مسيرات العودة مستمرة هي تحمل هدفين، وهما التصدي لـ (صفقة القرن) والمشاريع التصفوية التي تقودها الإدارة الأمريكية وأيضا من أجل كسر الحصار".

وتابع: "طالما أن الهدفين لم يتحققا، فإن المسيرات سوف تستمر ، وأوجه ندائي للصحفيين بأن توطنوا أنفسكم ولا تستعجلوا ولا تكونوا عبئا على شعبكم، وطّنوا أنفسكم على سنة أخرى من المسيرات والمظاهرات شرق غزة، حتى نحقق الهدف رفع الحصار الظالم وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إننا قدّمنا رزمة من المطالبـ تشي بعنوان كسر الحصار وهذا حق للشعب وليس منّة من الاحتلال.

وأضاف: "نحن استمعنا من الأخوة في الوفد المصري إلى جملة هامة وكبيرة من مطالبنا وهي إيجابية، والاحتلال تحت الاختبار لتطبيق وتنفيذ ما استمعنا به من إيجابية"

وتابع الحية" "نحن نناضل مع شعبنا لكسر الحصار الإسرائيلي ، لتحقيق مطالبنا في كسر الحصار وحقنا في العودة ".

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