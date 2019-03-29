شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي أقر اليوم في الميدان خطة الاستعداد لأحداث نهاية الأسبوع في منطقة فرقة غزة.





ورافق كوخافي كل من قائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة وقائد الفرقة الفولاذية وقادة الالوية وقادة أخريين.



