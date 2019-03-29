شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي فرقة غزة، ووافق على الاستعدادات للأحداث يوم السبت على حدود القطاع، وفق ما ذكرت قناة (ريشت كان).
وواصل الجيش الإسرائيلي، نشر قواته على حدود قطاع غزة، حيث وضع أرتال الدبابات وناقلات الجند المدرعة في كافة المناطق المحاذية للقطاع.
زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي فرقة غزة، ووافق على الاستعدادات للأحداث يوم السبت على حدود القطاع، وفق ما ذكرت قناة (ريشت كان).
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي أقر اليوم في الميدان خطة الاستعداد لأحداث نهاية الأسبوع في منطقة فرقة غزة.
ورافق كوخافي كل من قائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة وقائد الفرقة الفولاذية وقادة الالوية وقادة أخريين.
وواصل الجيش الإسرائيلي، نشر قواته على حدود قطاع غزة، حيث وضع أرتال الدبابات وناقلات الجند المدرعة في كافة المناطق المحاذية للقطاع.
ويستعد الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض، وفي قطاع غزة يستعد المواطنون للخروج في مليونية الأرض والعودة، وفق ما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
يذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أرجأت فعالياتها الأسبوعية للمسيرات ليوم غد السبت، وذلك بالتزامن مع يوم الأرض.
يذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أرجأت فعالياتها الأسبوعية للمسيرات ليوم غد السبت، وذلك بالتزامن مع يوم الأرض.
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