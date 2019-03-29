لبحث التهدئة.. بدء اجتماع بين هيئة مسيرات العودة والوفد المصري بمشاركة هنية

رام الله - دنيا الوطن

بدأ عصر اليوم الجمعة، اجتماع موسع بين الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والوفد الأمني المصري، بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.





ويعُقد الاجتماع، لبحث تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستكمالاً للقاءات التي عقدت خلال اليومين الماضيين.







يذكر أن الوفد الأمني المصري زار القطاع عدة مرات خلال اليومين الماضيين، ونقل رسائل بشكل متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.













