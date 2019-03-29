ثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، عصر الجمعة، بجراح متفاوتة، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار صوب عدد من المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقالت وزارة الصحة، إن ثلاثة من المواطنين أصيبوا بجراح، اثنين منهم بجراح متوسطة في القدم، وثالث في البطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا، شمال قطاع غزة.





ويستعد الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض، وفي قطاع غزة يستعد المواطنون للخروج في مليونية الأرض والعودة، وفق ما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.





يذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أرجئت فعالياتها الأسبوعية للمسيرات ليوم غد السبت وذلك بالتزامن مع يوم الأرض.

