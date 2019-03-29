البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن





وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في التاسع من نيسان/أبريل في واشنطن، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) الإخبارية.





وكان السيسي زار الولايات المتحدة بعد وقت قليل من استلام ترامب الرئاسة بالولايات المتحدة، وتحديداً في أوائل عام 2017، ومنذ هذا اللقاء بدأ الحديث يدور عن (صفقة القرن) التي ستطلقها الولايات المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الولايات المتحدة، في نيسان/إبريل المقبل.