عاجل

  • اصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق جباليا

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: طواقمنا جاهزة لمواكبة انطلاق مليونية "الأرض والعودة"

الصحة بغزة: طواقمنا جاهزة لمواكبة انطلاق مليونية "الأرض والعودة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، جهوزيتها الكاملة لمواكبة انطلاق فعاليات مليونية "الأرض والعودة" غدًا السبت، والتي ستنطلق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الجمعة، إنه مع إعلان عن انطلاق فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في آذار/مارس الماضي باشرت اللجنة العليا للطوارئ في وزارة الصحة عملها واستدعت خطتها وتفاعلت غرفتها المركزية ولجانها بالمحافظات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الصحي في اطار الاستجابة العاجلة لرفع الجهوزية والاستعداد بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الطبية والدوائية و السعة السريرية و سيارات الاسعاف ووحدات الدم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم انشاء نقاط طبية في مخيمات العودة مثلت النموذج الأول وطنياً والثاني دولياً وكان لها الأثر الكبير في التخفيف عن أقسام الطوارئ في المستشفيات بنسبة 47% من الاصابات التي تم علاجها ميدانياً وتم تعزيزها بفريق عناية مركزة ساهم في انقاذ حياة مئات المصابين.

وكشفت عن أن متوسط الحالات التي تعاملت معها اقسام الطوارئ في كل جمعة وخلال ثلاث ساعات كانت 314 اصابة مختلفة، ادارتها بمهنية واقتدار وهي ضعف ما كانت تستقبله في يوم خلال عدوان 2014.

وبيّنت أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابات خطيرة ومعقدة وبها تفتت واسع في العظام و تهتك في الانسجة وقطع في الأوردة والشرايين جراء استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لأنواع مختلفة من الرصاص الحي ،و وفق المعادلات الدولية فان 30 % من تلك الاصابات المعقدة أي ( 2500 اصابة ) كانت معرضة للبتر المباشر.

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية في غرف العمليات تعاملت بمسؤولية وطنية ومهنية اشتركت فيها تخصصات متعددة في آن واحد وقد اختارت الخيار الأصعب لتجنب الاف المصابين من بتر اطرافهم، وهذا ما أدهش الفرق الطبية الزائرة لقطاع غزة.

وشددت على أنها بنت شراكة واسعة مع المكونات الخدماتية الاهلية والدولية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين في جوانبها المختلفة (الوفود الطبية والتدخلات الجراحية والتجميلية والدعم النفسي و العلاج الطبيعي والأدوات المساعدة والأطراف الصناعية و العلاج بالخارج).

وجددت التأكيد على أنها ستستمر بتقديم رسالتها الانسانية و تقديم اسباب الحياة لابناء الشعب الفلسطيني رغم ارهاب المحتل واستهدافه للطواقم الطبية التي قدمت 3 شهداء و 665 إصابة أثناء عملها الانساني.

أخبار ذات صلة

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أبو مرزوق: الاحتلال في مأزق متصاعد وموعد الرحيل يقترب

أبو مرزوق: الاحتلال في مأزق متصاعد وموعد الرحيل يقترب

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

أبوالغيط: الجولان أرض سورية عربية وأزمات المنطقة لم تُشغلنا عن القضية الفلسطينية

أبوالغيط: الجولان أرض سورية عربية وأزمات المنطقة لم تُشغلنا عن القضية الفلسطينية

المجلس الوطني يطالب القمة العربية بمواجهة قرارات ترمب وحماية الأرض الفلسطينية

المجلس الوطني يطالب القمة العربية بمواجهة قرارات ترمب وحماية الأرض الفلسطينية

هنية ووزير الخارجية القطري يبحثان تفاهمات التهدئة

هنية ووزير الخارجية القطري يبحثان تفاهمات التهدئة

قوات الاحتلال تقمع مسيرة إحياء يوم الأرض في كفر قدوم

قوات الاحتلال تقمع مسيرة إحياء يوم الأرض في كفر قدوم

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

المجلس الوطني يطالب القمة العربية بمواجهة قرارات ترمب وحماية الأرض الفلسطينية

المجلس الوطني يطالب القمة العربية بمواجهة قرارات ترمب وحماية الأرض الفلسطينية

هنية ووزير الخارجية القطري يبحثان تفاهمات التهدئة

هنية ووزير الخارجية القطري يبحثان تفاهمات التهدئة

قوات الاحتلال تقمع مسيرة إحياء يوم الأرض في كفر قدوم

قوات الاحتلال تقمع مسيرة إحياء يوم الأرض في كفر قدوم

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت

(أونروا) تُصدر تقريراً حول &#34;آثار مسيرات العودة وكسر الحصار&#34;

(أونروا) تُصدر تقريراً حول "آثار مسيرات العودة وكسر الحصار"

منوعات

محمد عساف: &#34;قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا&#34;

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا"

&#34;ولادي أهم&#34;.. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

"ولادي أهم".. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

رؤى الصبان تغني &#34;ضلي أضحكي&#34;.. ومتابعون &#34;سبحان من صورك&#34;

رؤى الصبان تغني "ضلي أضحكي".. ومتابعون "سبحان من صورك"

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

عربي

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي

اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي