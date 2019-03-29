للمطالبة برحيل بوتفليقة.. آلاف الجزائريين يحتشدون وسط العاصمة

رام الله - دنيا الوطناحتشد مئات آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه.ونقلت وكالة (وريترز) للأنباء، عن أحد المشاركين قولهم إن ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام، حيث أن عدد المتظاهرين قد وصل إلى مئات الآلاف.وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير، موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، وفي 11 آذار/مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.وكان قائد الجيش الجزائري، قايد صالح، قد طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرًا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.