أبو مرزوق: الاحتلال في مأزق متصاعد وموعد الرحيل يقترب





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "انتفاضة ومواجهات لأسرانا في السجون ضد الاحتلال، وفي كل يوم يخرج لنا عمر في ضفة العياش، وفي القدس أعين تحمي أقصانا وأسرانا من قطعان المستوطنين، وفي غزة البطولة مسيرات العودة الكبرى على تخوم الوطن".













وتابع: "كل ذلك يؤكد أن الاحتلال في مأزق متصاعد وموعد الرحيل يقترب رغم كل مظاهر التفوق والقوة".

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاحتلال في مأزق متصاعد، وموعد الرحيل يقترب".