ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية سياسته الراهنة تجاه قطاع غزة.
وقال ليبرمان: "السيد رئيس الوزراء، لقد فشلت وضل الليكود طريقهـ وسكان الجنوب ليسوا من سكان الدرجة الثانية"، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).
وخاطب نتنياهو قائلاً: "لقد منعتني من فعل ما كان علينا فعله، أتمنى أن تتعلم الدروس".
هاجم وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية سياسته الراهنة تجاه قطاع غزة.
وقال ليبرمان: "السيد رئيس الوزراء، لقد فشلت وضل الليكود طريقهـ وسكان الجنوب ليسوا من سكان الدرجة الثانية"، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).
وخاطب نتنياهو قائلاً: "لقد منعتني من فعل ما كان علينا فعله، أتمنى أن تتعلم الدروس".
التعليقات