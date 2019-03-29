ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية سياسته الراهنة تجاه قطاع غزة.وقال ليبرمان: "السيد رئيس الوزراء، لقد فشلت وضل الليكود طريقهـ وسكان الجنوب ليسوا من سكان الدرجة الثانية"، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).وخاطب نتنياهو قائلاً: "لقد منعتني من فعل ما كان علينا فعله، أتمنى أن تتعلم الدروس".