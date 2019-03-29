دعوات لإحياء يوم الأرض غداً برام الله والتوجه نحو نقاط التماس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل العمل الوطني والقوى الوطنية والإسلامية وائتلافات شبابية دعوات عديدة للمشاركة غداً السبت، في إحياء يوم الأرض، وذلك بالحضور المكثف في المسيرات التي ستخرج في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.ودعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله لمشاركة واسعة في المسيرة المركزية وسط رام الله احتفاء بيوم الأرض، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال وخاصة بيت إيل.ودعا ائتلاف شباب الانتفاضة لإحياء يوم الأرض غداً السبت بالتوجه نحو نقاط التماس، والاشتباك مع الاحتلال في جميع مدن الضفة المحتلة.وأكد الائتلاف أن مشاركة غدا ستكون تحت شعار (احمل حجرك.. احمل مولوتوفك، واشعلها ثورة عالمحتل).وفي سياق متصل نظمت اليوم بعد صلاة الجمعة تظاهرة قبالة مستوطنة حوميش المخلاة بين نابلس وجنين، فيما تمت الدعوة لتظاهرة أخرى أمام حاجز حوارة يوم غد السبت.وتمت الدعوة لتلك الفعاليات من قبل مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس إحياء ليوم الأرض.وانطلقت التظاهرة اليوم بعد أداء صلاة الجمعة في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس ثم اتجهت صوب أرض القبيبات المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين القريبة من أرض مستوطنة المخلاة.