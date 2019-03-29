ألمانيا تحاول تقويض "المقاطعة العالمية" بضغوط إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأناضول التركية إن جماعات ضاغطة (اللوبي) تنشط داخل الأراضي الألمانية تعمل بمساندة "تل أبيب" في تقويض عمل حركة المقاطعة العالمية للحكومة الإسرائيلية وبضائع المستوطنات (BDS)، من خلال تقديم دعوى "جنائية" قضائية ضد ثلاثة نشطاء من الحركة.وقدمت مؤسسة "ألمانيا إسرائيل" وجامعة "هوبولت" في برلين، بتلك الدعوى ضد 3 من نشطاء المقاطعة في الحركة وهم فلسطيني ويهودييْن.وخضع هؤلاء النشطاء لمحاكمتيْن، الأولى في 4 آذار/ مارس الجاري، والثانية في 11 من ذات الشهر، فيما لم يتم إدانة النشطاء الثلاثة أو تجريمهم قانونيا.وقضت المحكمة، إعادة الجلسة في وقت لاحق (لم يحدد)، حسب حركة المقاطعة العالمية، في حين اعتبر خبراء في القانون الدولي وسياسيون، تلك المحاكمة بداية لـ"تقويض عمل الحركة في ألمانيا"؛ نتيجة تأثيرها السلبي على الحكومة الإسرائيلية داخل "الأراضي المحتلة" أو في الدول الأوروبية والعربية.وتنشط حركة المقاطعة الدولية في ألمانيا، على غرار الدول الأوروبية الأخرة، حيث يعقدون أنشطة مختلفة لإقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، ومقاطعة إسرائيل في المجالات "الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".