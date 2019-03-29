قوات الاحتلال تقمع مسيرة إحياء يوم الأرض في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي انطلقت إحياء للذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد وتضامناً مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الصوت والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع اصابات أو اعتقالات رغم نصب كمين من قبل جيش الاحتلال في حقول الزيتون.وأشار شتيوي، إن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة فتح إحياء لذكرى يوم الأرض وتضامنا مع أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم بمقاومتهم الشعبية حتى انهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.