شؤون فلسطينية

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الثقافة د.إيهاب بسيسو متحف الصورة في البلدة القديمة ببيرزيت، والذي كانت أولى فعالياته معرضاً للصور حول القدس حمل عنوان: "35 بصمة" للفنان جميل قضماني مساء الخميس.

وقال بسيسو في كلمته بافتتاح المتحف: "نفتتح اليوم متحف الصورة في بلدة بيرزيت لما يحمل هذا الافتتاح من معانٍ كثيرة في ظل اهتمام وزارة الثقافة بالنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، لدينا الكثير مما يمكن أن يقال حول الدور الثقافي المنوط بالمؤسسات الثقافية والمبدعين والمبدعات في كافة المجالات، ولعل اهتمامنا بهذا المكان ينبع من عمق اهتمامنا بأن الفضاء الفلسطيني برمته هو فضاء ثقافي يمكن البناء عليه من أجل تعزيز مفردات النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة محاولات التشويه التي تطال فضاءاتنا المتعددة سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً.

وأضاف: "ضمن احتفائنا بيوم الثقافة الوطنية الذي يبدأ من مولد شاعرنا الكبير محمود درويش ويمتد حتى الثلاثين من آذار يوم الأرض الخالد، نسعى إلى تحقيق التكامل من خلال الشراكات الحقيقية مع مختلف المؤسسات الثقافية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، هذا الجهد لم يكن ليتحقق لولا جهودكم بالتعاون والشراكة كبلدية بيرزيت والجمعيات الثقافية، ننطلق اليوم كي يكون هذا المكان منصة لفعل ثقافي يأتي متكاملاً مع الدور الذي تلعبه بيرزيت في فضاءاتها الأكاديمية والثقافية والاجتماعية".

وأكد بسيسو للحضور على أن نجاح هذا المكان مرهون بمساهماتهم ودعمهم بكل المجالات كي يكون عنوان يمثلنا جميعاً ويمثل الحالة الثقافية الفلسطينية بتميزها على صعيد الاهتمام بالمبدع والمبدعة وترسيخ مبدأ " الثقافة مقاومة". 

وتحدث رئيس بلدية بيرزيت إبراهيم السعد عن ترميم متحف الصورة بالتعاون والشراكة بين البلدية ووزارة الثقافة وجمعية الروزنا، موضحاً أن متحف الصورة يكمل رواية الأجداد وحكايتهم.

واشتمل معرض الصور "35 بصمة" الذي أقامه الفنان جميل قضماني للمرة الثانية في فلسطين، على صور متفرقة تعبر عن القدس وعراقتها من خلال المزج بين الحداثة والماضي، وعبر الفنان من خلال الصور عن الحياة الريفية في القدس، والحقب التاريخية التي تعاقبت عليها، التراث المقدسي، الحصار، وأبواب المدينة المقدسة.

أخبار ذات صلة

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

مواجهات بنابلس والاحتلال يقمع مسيرة سلمية

مواجهات بنابلس والاحتلال يقمع مسيرة سلمية

وصفها بالماراثونية.. هنية يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري

وصفها بالماراثونية.. هنية يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري

(أونروا) تُصدر تقريراً حول &#34;آثار مسيرات العودة وكسر الحصار&#34;

(أونروا) تُصدر تقريراً حول "آثار مسيرات العودة وكسر الحصار"

لمواجهة مليونية العودة.. الاحتلال يستكمل استعداداته في محيط غلاف غزة

لمواجهة مليونية العودة.. الاحتلال يستكمل استعداداته في محيط غلاف غزة

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

انقطاع الكهرباء على مناطق متعددة بقطاع غزة وشركة التوزيع توضح السبب

انقطاع الكهرباء على مناطق متعددة بقطاع غزة وشركة التوزيع توضح السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

عشراوي: يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والمصير المشترك والدفاع عن الهوية والانتماء

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية ستبقى قلاع الصمود والنضال نحو التحرير والعودة

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت

الوزير بسيسو يفتتح متحف الصورة في بيرزيت

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

استعداداً لغداً.. الاحتلال بحالة تأهب قصوى على حدود غزة وينشر 100 قناص

استعداداً لغداً.. الاحتلال بحالة تأهب قصوى على حدود غزة وينشر 100 قناص

ارتفاع طفيف على صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة البرودة مساء اليوم ومنخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

أجواء شديدة البرودة مساء اليوم ومنخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

منوعات

محمد عساف: &#34;قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا&#34;

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا"

&#34;ولادي أهم&#34;.. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

"ولادي أهم".. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

رؤى الصبان تغني &#34;ضلي أضحكي&#34;.. ومتابعون &#34;سبحان من صورك&#34;

رؤى الصبان تغني "ضلي أضحكي".. ومتابعون "سبحان من صورك"

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

عربي

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين