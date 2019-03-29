دولي

الأورومتوسطي يشارك في اجتماع الخبراء الدوليين في جنيف

الأورومتوسطي يشارك في اجتماع الخبراء الدوليين في جنيف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شارك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في اجتماع لخبراء قانونيين دوليين بشأن إعداد مذكرة توجيهية لموظفي المفوضية السامية لحقوق الانسان من أجل استخدامها في مساعدة الدول على موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة الجندرية بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في مقرها بجينيف.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في الفترة بين 21 و22 أذار/مارس 2019، بحضور 15 خبيرًا حول العالم من المحامين والقضاة من أكثر من 11 دولة، سبل إعداد المذكرة التوجيهية، وبشكل خاص فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإنهاء التمييز على أساس الجندر.

وقدّمت رئيسة المرصد الأورومتوسطي، "إيناس زايد"، نماذج لبلدان الشرق الأوسط، وتجربتها في التشريعات، ومدى مواءمتها للمعايير والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الإنجابية بشكل خاص، ومواضيع اختيار الشريك ومواضيع أخرى، كالاغتصاب وإجبار المرأة على الزواج.

 وعرضت "زايد"، خلاصة ما رصده الأورومتوسطي من قوانين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستعرضة أهم التوصيات التي اتخذها في هذا المجال؛ لتتناسب تلك القوانين مع المعايير الدولية.

وتأتي مشاركة المرصد الأورومتوسطي في اجتماع الخبراء كجزء من تبادل الخبرات الدولية بين المحامين والقضاة من بلدان عدة، وزيادة التعاون في المجالات التي تتعلق بحقوق المرأة والقوانين المتعلقة بها؛ بهدف الارتقاء بمستوى العمل الحقوقي في المنطقة ورفع الوعي القانوني في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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