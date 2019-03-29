مواجهات بنابلس والاحتلال يقمع مسيرة سلمية





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، وفق (وفا)، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الارض الذي يصادف 30-3، من كل عام، بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، منذ العام 2005 والتي تعود أراضيها للفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على قمع مسيرة لمناسبة يوم الأرض على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.وأضاف: "قوات الاحتلال كثفت من تواجدها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع".