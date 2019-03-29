شؤون فلسطينية

وصفها بالماراثونية.. هنية يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري

وصفها بالماراثونية.. هنية يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تفاصيل المباحثات التي أجرتها حركته مع الوفد الأمني المصري المتواجد حالياً في قطاع غزة.

وقال هنية، في تصريح صحفي، الجمعة، إن حركته تعمل مع مصر على حل للأزمة الإنسانية في غزة بشكل يضمن إنهاء معاناة أهلنا وتعزيز كرامتهم في بلدهم؛ وذلك من خلال التوصل لتفاهمات جدية تحترم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة ضرورة وقف النار والعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع وفتح المعابر والصيد ومشاريع التشغيل ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها وذلك على طريق إنهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها الاحتلال والحصار والعدوان. 

وأضاف هنية: "سنواصل اليوم مباحثاتنا الماراثونية المستمرة منذ أمس الأول مع المصريين وبمشاركة الفصائل الوطنية استكمالاً لكل الحوارات السابقة من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وتابع: "إننا أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب شعبنا وفي ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة وفي مليونية يوم الأرض غداً خاصة أننا في الشوط الأخير الذي ستكون نتائجه شديدة التأثير في قرار الحركة والفصائل وتحديد الوجهة القادمة وكل الخيارات مطروحة".

واستطرد: "كما أننا في تواصل مكثف مع قطر الشقيقة في سياق الدور الأصيل الذي قامت به وما زالت لتخفيف الحصار وإعادة الإعمار وهم بدورهم يواصلون جهودهم لتحقيق هذا الهدف من خلال اتصالاتهم ومتابعتهم مع الأطراف ذات الصلة ودعمهم المالي الكبير، فيما اتصالاتنا أيضا مع الأمم المتحدة مستمرة على قدم وساق لاهمية وشمولية دورها على هذا الصعيد".

‏وأكد هنية، أن المباحثات الجارية تركز على قضية الأسرى والتطورات الأخيرة في السجون وخاصة ما جرى في سجن النقب من قمع وهجمة بربرية يتعرض لها الأسرى، مشيراً إلى أن قضية القدس وباب الرحمة حاضرة بقوة على طاولة التداول. 

وأضاف: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات وكل البدائل ولن نتردد في اتخاذ القرار الذي يحقق مصالح شعبنا ويستثمر التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا في مسيرات العودة وكسر الحصار".

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