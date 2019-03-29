عاجل

  • هنية: نحن مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل ولن نتردد بقرارنا

  • هنية: المباحثات الجارية تركز على قضية الأسرى وتطورات السجون

عربي

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن انعقاد الاجتماع الـ12 لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة جدة السعودية، يمثل مؤشر خير ومدخلا لتفاؤل كل الشعوب الخليجية بقرب انتهاء الأزمة.

وقال الغانم، وفق وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم التأكيد على التضامن الخليجي والتنسيق ما بين البرلمانات الخليجية في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وبيّن أن أهم نجاح تحقق خلال الاجتماع هو وجود الأعلام الستة، ووفود دول الخليج الست، ورؤساء برلمانات الدول الست، جنبا إلى جنب، مشدداً على أن جميع المشاركين في الاجتماع متفقون على رفض أي اعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي هضبة الجولان.

وأشار رئيس مجلس الأمن الكويتي، إلى أنه "تم الاتفاق بين رؤساء البرلمانات الستة على إثارة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة دولة الاحتلال على هضبة الجولان المحتلة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي القادم في الدوحة، وإصدار بيان مشترك حول ذلك".

ولفت الغانم إلى أن "رفض الدول الخليجية الاعتراف بسيادة الاحتلال على هضبة الجولان يأتي انسجاما مع مواقف حكوماتها من هذه القضية، وتأكيد رفض احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة في فلسطين"، مبيناً أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع آخر في سلطنة عُمان، وسيتم اختيار موضوعه بالتنسيق بين رؤساء برلمانات الدول الست والأمناء العامين.

وكان وفد قطري، برئاسة رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، وصل صباح أمس الخميس، إلى مدينة جدة السعودية، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس مجلس الشورى القطري إلى السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر، في يونيو/حزيران 2017، من جانب الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أن حصار يهدف إلى زعزعة أمنها واستهداف سيادتها.

أخبار ذات صلة

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي

اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين

جامعة عربية شهيرة ترفض منح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان

جامعة عربية شهيرة ترفض منح الدكتوراة الفخرية للملك سلمان

البغدادي يُحاول التسلل إلى العراق

البغدادي يُحاول التسلل إلى العراق

أمير قطر: أصبحنا أقوى منذ بدء الأزمة

أمير قطر: أصبحنا أقوى منذ بدء الأزمة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

استعداداً لغداً.. الاحتلال بحالة تأهب قصوى على حدود غزة وينشر 100 قناص

استعداداً لغداً.. الاحتلال بحالة تأهب قصوى على حدود غزة وينشر 100 قناص

ارتفاع طفيف على صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة البرودة مساء اليوم ومنخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

أجواء شديدة البرودة مساء اليوم ومنخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

انتهاء مباحثات الفصائل بغزة مع وفد المخابرات المصرية

انتهاء مباحثات الفصائل بغزة مع وفد المخابرات المصرية

الشوا: أعددنا استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من &#34;الكاش&#34;

الشوا: أعددنا استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من "الكاش"

عشراوي تؤكد على اهمية دور الشباب والشعب الامريكي في مواجهة سياسات ترامب

عشراوي تؤكد على اهمية دور الشباب والشعب الامريكي في مواجهة سياسات ترامب

منوعات

محمد عساف: &#34;قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا&#34;

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا"

&#34;ولادي أهم&#34;.. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

"ولادي أهم".. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

رؤى الصبان تغني &#34;ضلي أضحكي&#34;.. ومتابعون &#34;سبحان من صورك&#34;

رؤى الصبان تغني "ضلي أضحكي".. ومتابعون "سبحان من صورك"

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تحسم الجدل بشأن زواجها من مدير أعمالها

عربي

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

الكويت تُبشر الخليجيين: الأزمة الخليجية ستنتهي قريباً

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

لستة أشهر.. ألمانيا تُمدد حظر مبيعات الأسلحة للسعودية

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين

سوريا: على ترامب أن يتنازل لإسرائيل عن ولايتين