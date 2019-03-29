لمواجهة مليونية العودة.. الاحتلال يستكمل استعداداته في محيط غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تصل حالة التأهب في وسط جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إلى أقصىى حد، في ظل الاستعدادات في قطاع غزة لـ "مليونية الأرض والعودة، بذكرى يوم الأرض ومرور عام على انطلاق مسيرات العودة، ورغم التأكيدات على سلمية المسيرة.







وأوضحت الصحيفة، أن الجهود تتركز في المرحلة الأولى على الحفاظ على التهدئة، وفي حال عدم تدهور الأوضاع، فإن الطرفين يتقدمان باتجاه تسوية تضمن الحفاظ على الهدوء على الانتخابات، على أقل تقدير.



وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أبدت استعداداً لتقديم تسهيلات لقطاع غزة، في مجال الصيد وعدد الشاحنات التي تدخل البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وتحسين خطوط الكهرباء إلى قطاع غزة، ولكن مقابل وقف إطلاق البالونات المتفجرة، وإقامة منطقة عازلة على طول السياج الحدودي بعرض 300 متر، ولجم المظاهرات قرب السياج.







ولفتت الصحيفة، إلى أن الاتصالات، يوم أمس، تركزت على "السيطرة على ارتفاع ألسنة اللهيب في أحداث الجمعة".

وحسب الصحيفة، يستعد الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة في منطقة الجنوب، وبضمن ذلك نشر ألوية مشاة وأخرى مدرعة ومدفعية، بينما تتواصل الجهود المصرية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط مخاوف من أن عدم التوصل إلى تفاهمات سيؤدي إلى مواجهات عنيفة.