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اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي

اعتراف إسرائيلي بقصف مدينة حلب السورية الأربعاء الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترف وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، بمسؤولية جيش بلاده عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على حلب السورية.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، اعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات الإسرائيلية، على أهداف في مدينة حلب.

وأضاف الوزير: "بحسب ما يعرفه السوريون، ووفقًا لما تعرفه إيران نفسها، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم، وهذه عملية عسكرية أكثر تحديا وأقوى مما مضى".

وحسب القناة الإسرائيلية، فإن أكثر من سبعة إيرانيين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت على لسان مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، يوم أمس، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

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