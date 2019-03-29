دولي

تركيا لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة

تركيا لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اعتراف واشنطن مؤخراً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واصفاً القرار الأمريكي بالخاطئ جداً.

وقال آكار، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "القرار الأمريكي بشأن الجولان خاطئ جداً، ومثل هذه الخطوات في غاية الخطورة، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة".

وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب رغم قرار مجلس الأمن.

والاثنين الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، مثيرا بذلك موجة من الاحتجاجات في العالم، ولاسيما بعد قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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