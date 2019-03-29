تركيا لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة

انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اعتراف واشنطن مؤخراً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واصفاً القرار الأمريكي بالخاطئ جداً.







وقال آكار، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "القرار الأمريكي بشأن الجولان خاطئ جداً، ومثل هذه الخطوات في غاية الخطورة، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة".





وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب رغم قرار مجلس الأمن.

رام الله - دنيا الوطنوالاثنين الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، مثيرا بذلك موجة من الاحتجاجات في العالم، ولاسيما بعد قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.