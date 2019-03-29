العثور على جثة شاب مشنوقاً أمام منزله في جنين

وقال محافظ المدينة، اللواء أكرم الرجوب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن والد الشاب مصطفى غالب حجازي (22 عاما)، بلغ الشرطة والجهات ذات الاختصاص بوجود جثة نجله مشنوقا داخل بركس بالقرب من منزله في جنين.





وأوضح الرجوب، أن الشرطة والنيابة هرعتا إلى مكان الحادث، وباشرتا التحقيق، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأنه قام بشنق نفسه .

رام الله - دنيا الوطنعُثر صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب مشنوقاً داخل بركس بالقرب من منزله في حي البساتين بمدينة جنين.وأكد الرجوب أن المؤسسة الأمنية تعمل وبشكل مستمر ومستدام على توفير الأمن والأمان والاستقرار في المحافظة، وأنها لن تسمح بأي حالة من التسيب والفوضى، مشيراً إلى أن العمل جاد ومستمر في ملاحقة الخارجين عن القانون، وكذلك الذين قتلوا أمس شابا من جنين رميا بالرصاص وأصابوا فتاه معه بالساقين، لتسليمهم للعدالة.