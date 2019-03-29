دولي

السفارة الأمريكية بالقدس تًصدر تحذيراً لرعاياها بشأن يوم الأرض

السفارة الأمريكية بالقدس تًصدر تحذيراً لرعاياها بشأن يوم الأرض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، تحذيراً إلى رعاياها بشأن الأحداث المحتملة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار المقررة غداً.

وحذرت السفارة، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، المواطنين الأمريكيين من إحتمال وقوع "أعمال مخلة بالنظام العام" في مراكز المدن في الضفة الغربية وإطلاق صواريخ خاصة نهاية الأسبوع الحالي حين تصادف الذكرى الاولى لمسيرات العودة و يوم الأرض.

ويستعد الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم لإحياء فعاليات يوم الأرض الذي يصادف السبت 30 آذار/مارس.

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