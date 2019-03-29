السفارة الأمريكية بالقدس تًصدر تحذيراً لرعاياها بشأن يوم الأرض

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، تحذيراً إلى رعاياها بشأن الأحداث المحتملة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار المقررة غداً.





وحذرت السفارة، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، المواطنين الأمريكيين من إحتمال وقوع "أعمال مخلة بالنظام العام" في مراكز المدن في الضفة الغربية وإطلاق صواريخ خاصة نهاية الأسبوع الحالي حين تصادف الذكرى الاولى لمسيرات العودة و يوم الأرض.



رام الله - دنيا الوطنويستعد الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم لإحياء فعاليات يوم الأرض الذي يصادف السبت 30 آذار/مارس.