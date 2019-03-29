شؤون فلسطينية

طالع.. الإحصائية التفصيلية لشهداء مسيرات العودة منذ عام

طالع.. الإحصائية التفصيلية لشهداء مسيرات العودة منذ عام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018

وحسب الوزارة، فإن 266 استشهدوا، فيما أصيب 30398 بجراح مختلفة، منها 16027 إصابة تم تحويلها للمستشفيات، موضحة أن من الشهداء: "50 طفل، ست إناث، ومسن واحد".

ووصل للمستشفيات حسب الوزارة (3175) طفل و(1008)
 سيدة، كما وصلت (536) حالة خطيرة، و(6834) متوسطة (8266) طفيفة، حسب الوزارة.

وعن تصنيف الاصابات، قالت الوزارة: "6857 رصاص حي، 844 معدني مغلف بالمطاط،2331 اختناق بالغاز، 1989 شظايا وإصابات مختلفة".

وعن مكان الإصابة في الجسم، أضافت: "1503 بالرأس والرقبة، 732 بالصدر والظهر، 624 بالبطن والحوض، 2232 أطراف علوية، 7731 أطراف سفلية، 2831 أماكن متعددة".

وفيما يتعلق بحالات البتر، أشارت الوزارة إلى أن عددها 136 حالة؛ منها: "122 أطراف سفلية، 14 أطراف علوية"،

الإصابات التي وصلت للمستشفيات حسب المحافظات: "3469 شمال قطاع غزة، 5235 غزة، 5456 الوسطى، 3054 خان يونس، 1776 رفح"

وحول إجمالي استهداف الطواقم الطبية، قالت الوزارة إن ذلك أدى إلى استشهاد ثلاثة من الطواقم وإصابة 665 بجراح مختلفة، والشهداء هم: "موسى أبو حسنين، رزان النجار، عبد الله القططي"، مبينةً أن 122 سيارة اسعاف تضررت بشكل جزئي.

وحول استهداف الصحفيين، قالت الوزارة، إن صحفيين اثنين استشهدا وأصيب 347 آخرين بجراح مختلفة، والشهداء هم: "ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين".

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