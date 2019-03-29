استعداداً لغداً.. الاحتلال بحالة تأهب قصوى على حدود غزة وينشر 100 قناص

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (تيك ديبكا) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى على حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.







يأتي ذلك، في ظل التحركات المصرية المكثفة بين غزة وتل أبيب من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.





وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر 100 قناص على حدود قطاع غزة؛ في إطار استعداداته للمسيرات المليونية المنتظر خروجها غداً السبت.



وأشارت القناة، إلى أن رد جيش الاحتلال على المواجهات على حدود قطاع غزة سيكون مختلف عما كان بداية الأسبوع.





وأوضحت الهيئة، أن جيش الاحتلال نشر قواته البرية في محيط قطاع غزة؛ استعدادا لسيناريو قد يشمل وقوع حدث صغير قد يؤدي لتصعيد، مضيفةً: "48 ساعة من التوتر غير المسبوق، والجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة واسعة".وفي سياقٍ متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، عن إنهاء استعداداته العسكرية الكاملة بحشد ثلاثة ألوية عسكرية وفرقة للمدفعية عند حدود قطاع غزة.وأوضح أن القوات أجرت تدريبات لرفع جهوزية التعامل مع المسيرات المتوقعة عند الحدود يوم السبت ولأي سيناريوهات عسكرية أخرى، لافتةً إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي أجرى سلسلة جلسات لمناقشة ووضع الخطط للتعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة.