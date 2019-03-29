أجواء شديدة البرودة مساء اليوم ومنخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

السبت 2019/03/30: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديدة البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأحد 2019/03/31: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.الاثنين 2019/04/01: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية، والتزحلق على الطرقات.