شؤون فلسطينية

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت فلسطين، العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة إلى الأمام.

والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام، حيث يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع.

أما العودة إلى التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف، وتستخدم قرابة 70 دولة في العالم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مطلع الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت الثلاثاء الماضي، بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من فجر يوم الجمعة، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

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