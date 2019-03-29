انتهاء مباحثات الفصائل بغزة مع وفد المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنانتهت لقاءات الوفد الأمني المصري مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في اطار التباحث بملفات غزة، بما في ذلك تفاهمات التهدئة.ولم يتم الإعلان، من أي طرف، عما تم الاتفاق عليه، لكن تم إطلاع الفصائل على نتائج مباحثات المصريين مع الجانب الإسرائيلي، ورد إسرائيل على مطالب المقاومة الفلسطينية.ومن المقرر، أن يتم استئناف المباحثات، بين المصريين، والفصائل، الجمعة، في مكتب قائد حماس يحيى السنوار.وكان الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة، قد دخل مساء الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مغادرته، ظهرًا.