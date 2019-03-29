شؤون فلسطينية

عشراوي تؤكد على اهمية دور الشباب والشعب الامريكي في مواجهة سياسات ترامب

عشراوي تؤكد على اهمية دور الشباب والشعب الامريكي في مواجهة سياسات ترامب
رام الله - دنيا الوطن
التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الخميس، وفدا طلابيا أمريكيا من جامعات شيكاغو وكاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، وأطلعتهم على آخر التطورات السياسية والمستجدات على أرض الواقع.

وقدمت عشراوي بداية اللقاء، تقييماً شاملاً لأحدث التطورات الدولية والإقليمية، كما تطرقت لسياسات الإدارة الأمريكية وشراكتها ودعمها المطلق لليمين الإسرائيلي المتطرف، واتخاذها خطوات منفردة منافية للقانون الدولي كان آخرها الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتداعيات ذلك وآثاره غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع. وقالت:" أضحت سياسة ترامب وادارته القائمة على الشعبوية والعنصرية والتطرف والتفرد نهجا لتحقيق مصالحهم الشخصية وأيديولوجياتهم السلطوية ضاربين بعرض الحائط القرارات الأممية والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وأكدت في هذا السياق على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الطلبة والمجتمع المدني والشعب الأمريكي بشكل عام للتأثير على قياداته ومواجهة هذه السياسات التي وضعت مصداقية الولايات المتحدة على المحك وأساءت إلى قيمها وسمعتها وعزلتها عن حلفائها التقليديين لصالح المستبدين في العالم.

كما واستعرضت عشراوي النهج الإسرائيلي القائم على تحويل الصراع إلى صراع ديني ومواصلة سياسة جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لا سيما العدوان المتصاعد على قطاع غزة ومواصلة حصاره، واستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، والقتل المتعمد والإعدامات الميدانية، والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأجابت عشراوي في نهاية اللقاء على أسئلة الوفد التي تضمنت استفسارات حول آفاق السلام والمعالم السياسية المستقبلية والبدائل الممكنة على ضوء الاستعصاء الحالي، والوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك انهاء الانقسام واجراء الانتخابات واشراك الشباب والنساء في صنع القرار.

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