شؤون فلسطينية

باحث فلسطيني: القاهرة منعت عدوان كبير على قطاع غزة

باحث فلسطيني: القاهرة منعت عدوان كبير على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الباحث الفلسطيني في الشئون الإسرائيلي، عصمت منصور، إن الدور المصري في المرحلة مهم جدا، إذ استطاعت القاهرة أن تمنع عدوان إسرائيلي كبير على قطاع غزة رداً على اطلاق صاروخ على "كفار سابا"، متابعاً أن الوفد المصري بذل جهد كبير مع الفصائل من أجل بلورة مطالب المقاومة وحملها للجانب الإسرائيلي.

وأضاف منصور خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية أن الآن هناك انتظار للرد الإسرائيلي، وسط أجواء إيجابية وأن هناك تفاهمات حول سلمية مسيرات السبت بشأن مرور عام على مسيرات العودة وتكون بعيدة عن الجدار الأمني، مشيرا إلى أن مقترحات الفصائل الفلسطينية للتهدئة لها علاقة بتخفيف الحصار من المرور من المعابر ومساحات الصيد البحري وتصاريح الاستيراد بالإضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي.

وأعرب منصور عن اعتقاده أن تلك المطالب ستلقى استجابة من الجانب الإسرائيلي، لأنها تدرك أن عدم تلبيتها سيجعل مسيرات السبت قابلة للتصعيد وقد تقود إلى معاودة المواجهة من جديد، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية تتعاطي بإيجابية مع المطالب الإسرائيلية من وقف مسيرات العودة والبالونات الحارقة، لافتا إلى أن تحقيق مطالب الفصائل يسهل التنازل عن تلك المظاهر والتقليل منها، وأنها تستخدم كجزء من أدوات الاشتباك أو الضغط على تل أبيب.

  
 

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