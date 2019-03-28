شؤون فلسطينية

ائتلاف المستهلك يدعو لفصل اللحوم المبردة المستوردة عن اللحوم البلدية

ائتلاف المستهلك يدعو لفصل اللحوم المبردة المستوردة عن اللحوم البلدية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على اهمية استيراد لحوم الخروف الطازج المبردة للسوق الفلسطيني الامر الذي يجب ان يؤدي لخفض اسعارها وبالتالي التأثير على اسعار اللحوم البلدية انخفاضا نتيجة لزيادة العرض في السوق في حين لم تتمكن عملية استيراد الخراف الحية من خفض اسعار اللحوم الحمراء في السوق.

ودعا الائتلاف الى ضرورة فصل اللحوم الطازجة المبردة المستوردة عن اللحوم البلدية وتميزها حتى لا يصبح بالإمكان بيعها بذات اسعار البلدي المرتفعة اصلا.

وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي "" أن قيام الشركات الفلسطينية الخاصة باستيراد تلك اللحوم خطوة في الاتجاه الصحيح وكنا قد عملنا عليها في الجمعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات الخاصة وكان مرتبطا بتسويقها في محلات مخصصة لها وعدم خلطها مع اللحوم البلدية حتى لا تباع ذات السعر"".

وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن جهودا بذلت باتجاه استيراد اللحوم المبردة الطازجة في العام 2011 من خلال لجنة مشتركة مع وزير الزراعة بقرار من رئيس الوزراء آنذاك وبشراكة شركات القطاع الخاص المتخصصة باستيراد تلك اللحوم وتم عقد عدة لقاءات واتفق على انشاء مراكز خاصة لبيعها للمستهلك وتميزها حتى لا تصبح أسعارها مرتفعة ولا تفيد المستهلك.

واعتبر هنية أن هذه الخطوة مهمة وتقود الى التنوع في سوق اللحوم الحمراء بحيث تلبي القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وحتى لا يظل محصورا باللحوم البلدية، مشيرا أن دخول شركات ذات خبرة وجاهزية الى هذا المجال يعتبر فرصة للمستهلك وحفاظا على حقوقه خصوصا اذا تحقق السعر المناسب المنخفض.

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