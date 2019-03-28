الديمقراطية: ندعو لأوسع مشاركة شعبية في "مليونية الأرض والعودة" بطابعها الجماهيري

رام الله - دنيا الوطندعا وسام زغبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول مكتبها الصحفي في قطاع غزة، لأوسع مشاركة شعبية في "مليونية الأرض والعودة" بعد غد السبت في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في مخيمات العودة الخمس شرقي قطاع غزة.وأوضح زغبر أنه تم إنهاء كافة التحضيرات والاتفاق على الترتيبات اللازمة لإنجاح المسيرات يوم السبت الثلاثين من آذار/ مارس، للحفاظ على سلامة المواطنين وتفويت الفرصة على الاحتلال ومخططاته العدوانية.وأكد زغبر ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كعمل نضالي جماهيري بطابعها الجماهيري وأدواتها النضالية الشعبية وشحذ كل الهمم والطاقات لها حتى تحقق أهدافها في كسر الحصار والتأكيد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194.وشدد القيادي في الجبهة، على أن إحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، في مخيمات العودة شرقي القطاع، وفي مناطق التماس والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وفي كافة مناطق أراضي الـ48 في مواجهة قانون القومية العنصري ومشاريع المصادرة والنهب الإسرائيلية، وفي مناطق اللجوء والشتات في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، تأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني ووحدة برنامجه النضالي ووحدة تمثيله في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.وأضاف زغبر: "نؤكد على ضرورة استنهاض مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الفلسطينية، وتطويرها نحو الانتفاضة الشاملة لمواجهة المشاريع العدوانية والاستعمارية الإسرائيلية ومواجهة بناء إسرائيل الكبرى وإسقاط صفقة العصر الأميركية".