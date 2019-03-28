دولي

الرئيس البرازيلي يتراجع: لن أنقل سفارتي من تل أبيب إلى القدس

الرئيس البرازيلي يتراجع: لن أنقل سفارتي من تل أبيب إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
تراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، فيما أشار إلى أنه يمكن بدلاً من ذلك فتح مكتب تجاري في المدينة.

وقال الرئيس البرازيلي للصحفيين في العاصمة برازيليا: "إن الحكومة قد تفتح بدلاً من نقل السفارة، "مكتباً تجارياً في القدس"، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز).

وأوضحت الوكالة، أن قطاع الزراعة في البرازيل، انتقد وعارض بشدة، أي تحرك لنقل السفارة، لأن ذلك سيهدد صادرات اللحوم إلى الدول العربية والإسلامية.

وقال هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي في شباط/ فبراير الماضي، إن "خطة بولسونارو لنقل السفارة فكرة سيئة، لأنها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية، ومنها مبيعات الحلال التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار".

وأوصى فريق بولسونارو الاقتصادي، وجماعات الضغط الزراعية في البلاد، بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي ستجهض موقف البرازيل التقليدي الداعم لحل الدولتين.

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