كيف ستكون الحالة الجوية حتى يوم الثلاثاء؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن غداً الجمعة، يشهد منخفضاً جوياً، يسلك مساراً شبه خماسيني، يرافقه عدد من الجبهات الهوائية الدافئة والباردة.وبين العلامي، أن الجبهة الدافئة، تؤثر على فلسطين، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد غباراً في الأجواء، والفرصة تكون مهيأة لتساقط الأمطار المحلية فوق بعض المناطق.وفي السياق، أشار الراصد الجوي إلى أنه ابتداءً من السبت، وحتى الثلاثاء، تدخل المنطقة تحت تأثير الجبهات الباردة، وتهطل زخات الأمطار على فترات.