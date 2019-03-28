هيئة المتقاعدين العسكريين ترفض سياسة التوسيع الإسرائيلية في ذكرى يوم الأرض

رفضت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية بمناسبة ذكرى يوم الأرض سياسية التوسع الاستعمارية الإسرائيلية القديمة أو الجديدة التي تستخدمها إسرائيل على حساب أراضينا الفلسطينية وحقوق شعبنا والتي تشكل خطراً حقيقيا على العملية السياسية برمتها ؛لما لها من مؤشر خطير على القواعد السياسية التى تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن لشعبنا و حل الدولتين.





وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها بهذه المناسبة دعمها الكامل للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لرفضه صفقة القرن الامريكية وكل أدواتها للحفاظ على الحقوق الشرعية لشعبنا وحقنا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية.





وجددت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العهد والبيعة لـ أهالينا في الداخل المحتل ولكل قطره دم من أجل الدفاع عن الأرض والمشروع الوطني المستقل لتحقيق العودة لأراضينا والاستقلال لشعبنا.





ويأتي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30/مارس/1976م لاستذكار الملحمة البطولية للدفاع عن أرضنا بعد القرار الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية من سكان عام 1948 والذى راح ضحيته العديد من الشهداء منهم رجا ابوريا من سخنين ، خير ياسين من عرابة، خديجة شواهنة من سخنين، خضر خلايلة من سخنين، رأفت زهدي من نور شمس،ومحسن طه من كفر كنا؛ وتدمير العديد من الممتلكات وإعلان إضراب شامل في جميع أنحاء الوطن من كل عام.



رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح