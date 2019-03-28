شؤون فلسطينية

انطلاق فعاليات الإرباك الليلي شرقي قطاع غزة

انطلاق فعاليات الإرباك الليلي شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بفعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وزعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أنه تم إلقاء عدد من العبوات المتفجرة نحو قوات الجيش، بالقرب من السياج في شمال غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وشهد قطاع غزة في الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، بعد أن أقدمت طائرات الاحتلال على قصف عدة مواقع مختلفة، فيما ردت المقاومة بقصفها لمستوطنات غلاف غزة.

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