دولي

فيديو: نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يَطّلع على الاستعدادات العملياتية حدود القطاع

فيديو: نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يَطّلع على الاستعدادات العملياتية حدود القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أيال زامير، نائب رئيس هيئة الأركان، نظم زيارة مساء اليوم الخميس، لفرقة غزة؛ للاطلاع على الاستعدادات العملياتية على حدود قطاع غزة.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، قد أكد في وقت سابق، أنه أعطى أوامر للجيش لنشر القوات على الحدود مع قطاع غزة، والاستعداد لمعركة واسعة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "نحن شددنا الطوق الأمني على الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً: "ليعلم الإسرائيليون أننا لن نتردد في حملة واسعة إذا احتجنا لذلك، وسندخلها بقوة، لكن يجب أن نستنفد كل الخيارات الأخرى".

 

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